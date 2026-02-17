Capturan en Puerto Montt a violador serial que atacaba a trabajadoras sexuales y robaba sus pertenencias

Una investigación conjunta entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la detención de un hombre de 32 años en Puerto Montt, Región de Los Lagos, acusado de agredir sexualmente y robar a trabajadoras sexuales.

La indagación se inició el 18 de enero, tras la denuncia de una víctima que relató haber sido contactada para un servicio a domicilio, pero fue llevada a un lugar aislado donde sufrió la agresión y el despojo de sus pertenencias. A partir de esta denuncia, las autoridades comenzaron a recopilar testimonios y evidencias que llevaron a identificar al sospechoso, quien fue señalado por varias trabajadoras sexuales como el autor de delitos similares.

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI y la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Provincia de Llanquihue descubrieron que existían al menos otras dos denuncias que describían un patrón de comportamiento similar por parte del imputado. El prefecto Cristian Sandoval, jefe de la Prefectura de Llanquihue, destacó que “en el contexto de una investigación de largo aliento, fue posible constatar la dinámica de los hechos y además vincular a este mismo imputado con otras dos denuncias de características similares, lo cual nos dio cuenta de una acción planificada y serial”.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia, que dictó prisión preventiva en su contra por ser señalado como autor de tres delitos de robo con violación. La fiscal Nathalie Yonsson comentó que “se pudo determinar que un mismo agresor agredió a tres víctimas distintas en distintos lugares, encontrando los elementos para corroborar estos testimonios de las víctimas”.

Además, las autoridades requisaron un vehículo que el imputado utilizaba para perpetrar los crímenes, el cual será sometido a peritajes bioquímicos por parte del Laboratorio de Criminalística para buscar más evidencia relacionada con los delitos. La investigación sigue en curso, y se espera que se presenten más pruebas en el proceso judicial.