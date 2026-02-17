Francesco Gazzella revela su situación sentimental en “Tu Día”: “No estoy soltero, absolutamente no”

Francesco Gazzella, destacado rostro del matinal “Tu Día”, reveló este lunes que está en una relación amorosa, sorprendiendo a sus compañeros de programa.

Durante la emisión del matinal del canal 13, Gazzella hizo la inesperada confesión tras una dinámica liderada por la astróloga María José Urzúa, en el contexto del Día de los Enamorados, celebrado el pasado sábado en Chile y en otras partes del mundo. Urzúa, al referirse a los signos zodiacales, lanzó una afirmación que dejó a todos atónitos: “Si está soltero Géminis… ojo, tú no estás soltero”, lo que llevó a Gazzella a confirmar su situación sentimental.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Priscilla Vargas, una de las presentadoras, no dudó en poner en aprietos a Gazzella, señalando: “Lo dijo la María José, ¡y él no dijo que no!”. Sin embargo, fue Nelson Beltrán quien, buscando aclarar la situación, preguntó directamente a Gazzella sobre su estado civil. “No estoy soltero, absolutamente no”, respondió el comunicador, generando un gran revuelo tanto en el estudio como en las redes sociales.

Cabe destacar que el año pasado, Gazzella fue vinculado sentimentalmente con la actriz Carola Varleta, aunque ambos negaron en varias ocasiones estar en una relación. En la actualidad, el animador se encuentra enfrentando una serie de operaciones debido a una complicada artrosis, lo que ha sido un tema recurrente en su vida personal y profesional.