La NASA revela que Júpiter es más pequeño de lo que se pensaba gracias a los datos de la sonda Juno

La NASA ha actualizado las dimensiones de Júpiter, revelando que el gigante gaseoso es más pequeño de lo que se pensaba.

Recientemente, la sonda espacial Juno, que ha estado en órbita alrededor de Júpiter desde 2016, ha proporcionado nuevos datos que indican que el planeta es ligeramente más pequeño y más “aplastado” de lo que se había medido anteriormente. Según un comunicado de la NASA, estos hallazgos se publicaron en un estudio en la revista Nature Astronomy, donde se analizaron los datos obtenidos de 13 sobrevuelos de Juno.

Los científicos utilizaron técnicas de ocultación de radio, que permiten observar a través de las densas nubes de la atmósfera de Júpiter, para entender mejor su estructura interna. Como resultado de este análisis, se determinó que Júpiter es aproximadamente 8 kilómetros más angosto en su ecuador y 24 kilómetros más plano en sus polos en comparación con las mediciones previas.

Las dimensiones anteriores de Júpiter se habían establecido a partir de experimentos de ocultación de radio realizados por las misiones Pioneer y Voyager en la década de 1970. Sin embargo, la misión Juno ha permitido obtener mediciones más precisas. Actualmente, se estima que el radio de Júpiter en el ecuador es de 71.488 kilómetros, mientras que su radio polar es de aproximadamente 66.842 kilómetros.

Este avance en la medición del tamaño de Júpiter no solo es significativo para la astronomía, sino que también demuestra cómo los avances tecnológicos en la exploración espacial permiten una mejor comprensión de nuestro sistema solar.