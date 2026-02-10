Trump amenaza con bloquear puente Gordie Howe entre EE. UU. y Canadá por desacuerdos económicos y comerciales

Donald Trump ha amenazado con bloquear la apertura del puente Gordie Howe, que conecta Detroit con Ontario, debido a desacuerdos económicos con Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de impedir la apertura del puente Gordie Howe, un viaducto que une la ciudad de Detroit con la provincia canadiense de Ontario. Esta amenaza surge en un contexto de tensiones económicas entre ambos países, donde Trump ha criticado a Canadá por lo que considera un trato injusto hacia Estados Unidos a lo largo de las décadas.

El puente, que ha sido financiado por Canadá, estará bajo el control conjunto de ambas naciones. Sin embargo, Trump ha expresado su descontento, afirmando que “Canadá ha tratado a los Estados Unidos de manera muy injusta durante décadas”. En sus declaraciones, el mandatario subrayó que el puente fue construido con escaso contenido estadounidense, lo que, según él, representa una falta de equidad en las relaciones comerciales entre los dos países.

Trump también hizo referencia a la administración del expresidente Barack Obama, acusándolo de haber otorgado a Canadá una exención que les permitió eludir la Ley BUY AMERICAN, lo que, según él, ha perjudicado a la industria estadounidense. “No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea plenamente compensado por todo lo que les hemos dado”, afirmó Trump, sugiriendo que Estados Unidos debería tener al menos la mitad de la propiedad del puente.

Además, el presidente criticó los recientes acercamientos de Canadá con China, advirtiendo que un acuerdo con el gigante asiático podría perjudicar aún más a Estados Unidos. “El primer ministro Carney quiere hacer un acuerdo con China, que se va a comer viva a Canadá. ¡A nosotros solo nos quedarán las sobras!”, expresó Trump.

Por su parte, el alcalde de Windsor, Drew Dilkens, ha defendido la construcción del puente, asegurando que se utilizaron materiales y acero estadounidenses en su fabricación, y que las industrias de ambos países han contribuido de manera equitativa al proyecto.

Cabe recordar que la retórica de Trump hacia Canadá ha sido confrontacional durante su segundo mandato, comenzando con su interés por convertir a Canadá en el “estado 51” de Estados Unidos. En el pasado, también ha amenazado con imponer aranceles del 100% sobre productos canadienses en respuesta a acuerdos económicos entre Canadá y otros países.