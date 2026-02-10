Kali Uchis regresa a Chile con su gira ‘The Sincerely, Tour’: descubre el setlist de su esperado concierto

Kali Uchis regresará a Chile con su gira “The Sincerely, Tour”, donde presentará su nuevo álbum “Sincerely” (2025) y se reencontrará con sus seguidores.

La cantante colombiana-estadounidense Kali Uchis, a tres años de su última presentación en Chile, se prepara para ofrecer un concierto en Santiago como parte de su gira “The Sincerely, Tour”. Este tour, que promueve su quinto álbum de estudio titulado “Sincerely”, explora temas como la maternidad y la pérdida, fusionando géneros como el R&B, el soul y la música urbana.

El evento en Santiago contará con la participación de la artista local Katteyes como telonera. En Estados Unidos, Uchis ha tenido un éxito rotundo con este mismo tour, realizando 29 conciertos con entradas agotadas y atrayendo a más de 300,000 espectadores, según datos de la productora DG Medios.

Además de su presentación en Chile, la gira incluye paradas en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México. El recorrido latinoamericano comenzó el pasado domingo en Sao Paulo, donde Uchis se presentó en el festival “Vibra”, y culminará con tres noches en el Palacio de los Deportes en México a partir del 25 de febrero.

El setlist de la gira incluye una variedad de canciones de su nuevo álbum y éxitos anteriores, tales como “Muñekita”, “Labios mordidos”, “Sad Girlz Luv Money”, “telepatía” y “I Wish You Roses”, entre otros.

La expectativa por el regreso de Kali Uchis a Chile es alta, y sus fans esperan con ansias la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.