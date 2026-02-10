Subsidio Empleo Joven: Conoce la fecha de pago y requisitos para acceder a este beneficio en febrero

El Subsidio al Empleo Joven, un beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), se encuentra próximo a ser pagado a los jóvenes trabajadores en Chile.

Este subsidio está destinado a personas de entre 18 y 24 años que estén inscritos en el Registro Social de Hogares y que trabajen, ya sea de forma dependiente o independiente. El monto del subsidio puede alcanzar hasta $44.157 mensuales, dependiendo de la situación económica del beneficiario.

La fecha de pago del Subsidio al Empleo Joven está programada para el último día hábil de cada mes. En febrero, los beneficiarios podrán cobrar el subsidio el viernes 27, lo que incluye tanto a quienes reciben el pago de manera habitual como a aquellos que presentaron su solicitud en noviembre de 2025 y fueron aprobados.

Para poder acceder a este subsidio, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, se encuentran tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad, estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población. Además, es necesario contar con una licencia de educación media si se tiene 21 años o más, y percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180, lo que equivale a una renta bruta mensual menor a $662.348. También se requiere que las cotizaciones estén al día y que el solicitante no trabaje en instituciones del Estado o en empresas que reciban más del 50% de financiamiento estatal. Para los trabajadores independientes, es necesario emitir boletas de honorarios y declarar las rentas ante el Servicio de Impuestos Internos. Por último, no se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado durante el período de renta procesado.

El monto del subsidio varía según la renta del beneficiario. Si la renta mensual es igual o menor a $294.377, el subsidio será de $1 a $44.157. Si la renta se encuentra entre $294.377 y $367.971, el beneficiario recibirá cerca de $44.157. En el caso de que la renta mensual sea mayor a $367.971 y menor a $662.348, el subsidio se ajustará entre $44.157 y $1.

Este subsidio es parte de las iniciativas del gobierno chileno para apoyar a los jóvenes en el mercado laboral, facilitando su inserción y mejorando sus condiciones económicas.