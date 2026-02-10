Eduardo Fuentes denuncia amenaza de muerte en redes sociales: “No podemos permitir que esto quede impune”

Una grave controversia ha surgido en las redes sociales tras una publicación que amenazaba al animador chileno Eduardo Fuentes, quien se pronunció al respecto en el programa “Buenos días a todos”.

La polémica comenzó cuando un usuario de la plataforma X, identificado como @rkr2mn2, incluyó a Fuentes en una lista titulada “5 personas para ejecutar porque sí”, en el contexto de una supuesta nueva dictadura en el país. Ante esta situación, Fuentes no dudó en calificar el mensaje como “una amenaza de muerte” y expresó su preocupación por la normalización de este tipo de discursos en las redes sociales. “Esto será denunciado. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RR.SS”, afirmó, etiquetando a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en su publicación.

Durante la emisión del matinal, Fuentes amplió su declaración, señalando que su intención al compartir la amenaza era generar un debate sobre la proliferación de mensajes de odio en las plataformas digitales. “Hay una especie de impunidad, hay muchos bots”, comentó, subrayando la necesidad de tomar en serio este tipo de situaciones.

Eduardo Labarca, prefecto (r) de la PDI, quien se encontraba en el estudio, respaldó las palabras del animador, indicando que este tipo de amenazas deben ser denunciadas, ya que detrás de ellas puede haber un delito. “Esto no puede quedar impune”, enfatizó Labarca.

Fuentes también reveló que no es la primera vez que enfrenta una situación similar, recordando un episodio anterior en el que recibió amenazas que también involucraban a su hija. En esa ocasión, la denuncia resultó en una sanción para el responsable. Además, mencionó que otras personas le habían proporcionado información sobre los individuos detrás de la amenaza actual, sugiriendo que se había realizado un chequeo para identificar al autor de la cuenta.

El animador concluyó su intervención asegurando que entregará toda la información recabada a las autoridades competentes, reafirmando su compromiso de no dejar pasar este tipo de amenazas. “A mí no me corresponde hacer otra cosa que denunciar”, sentenció Fuentes, reafirmando su postura ante la gravedad de la situación.