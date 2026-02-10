SOAP 2026: Todo lo que necesitas saber para comprarlo online o en persona y evitar multas este año

La venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) ha sido reanudada tras su suspensión el 7 de febrero, permitiendo a los conductores adquirir este documento esencial para el pago del Permiso de Circulación. La reactivación de la venta se produce después de la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial, que establece un aumento en los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.

Según la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las compañías de seguros están nuevamente autorizadas para comercializar el SOAP, ya que se ha completado el procedimiento administrativo requerido por la nueva legislación. Este proceso incluyó dos pasos fundamentales: el depósito de la nueva póliza en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la publicación oficial de dicha póliza en el Diario Oficial. Con la publicación, las aseguradoras han reanudado la venta del seguro bajo las nuevas condiciones establecidas.

Los interesados en adquirir el SOAP pueden hacerlo a través de diversas plataformas en línea, incluyendo HDI, MAPFRE, Seguros Falabella, SURAM, Mutual de Seguros, Zenit, BCI Seguros y Santander Seguros. Además, el seguro estará disponible en plataformas como Autofact, ComparaOnline y Tenpo, así como de manera presencial en aseguradoras, bancos y cuerpos de Bomberos.

El portal ComparaOnline ha realizado un análisis de precios, destacando las opciones más económicas en el mercado. Por ejemplo, para autos particulares, los precios más bajos son: Southbridge a $5.760, HDI Seguros a $5.890 y Santander y BancoEstado a $5.990. En el caso de camionetas y furgones, Southbridge ofrece el precio más bajo a $7.470, mientras que para motocicletas, HDI Seguros tiene un costo de $37.890. Los carros de arrastre también tienen precios competitivos, comenzando en $3.870 con Southbridge.

Con la reanudación de la venta del SOAP, los conductores deben estar atentos a las nuevas tarifas y asegurarse de adquirir el seguro para evitar multas y cumplir con la normativa vigente.