Subsidio DS1: Construye tu primera vivienda en sitio propio con apoyo del Estado y requisitos accesibles

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha lanzado el Subsidio DS1 Tramos 2 y 3, que permite a las familias chilenas construir su primera vivienda en terrenos propios o donde ya exista una casa. Este subsidio ofrece un apoyo económico que varía entre 600 y 750 Unidades de Fomento (UF), complementándose con los ahorros personales o créditos hipotecarios de los beneficiarios.

Para acceder a este subsidio, los interesados deben cumplir con varios requisitos. En primer lugar, deben tener al menos 18 años y contar con una cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben presentar una cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva. Además, es necesario acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses y un ahorro mínimo de 30 UF para el Tramo 2 o 50 UF para el Tramo 3, que debe estar depositado en la cuenta al último día del mes anterior a la postulación.

Los postulantes también deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable de la población para el Tramo 2, o al 90% si son adultos mayores. Para el Tramo 3, se requiere que la calificación socioeconómica no supere el 90% y que se cumpla con los límites de renta establecidos. Si la postulación se realiza de manera colectiva, el grupo debe estar compuesto por al menos dos integrantes y realizar el trámite a través de una Entidad Patrocinante.

Es fundamental que los postulantes cuenten con un terreno disponible, que debe estar documentado a nombre del solicitante, su cónyuge o conviviente civil. También se requiere la presentación de los Certificados de Informaciones Previas y de Factibilidad de Dación de Servicios.

Los interesados pueden postular a través del sitio web del Minvu o en las oficinas de atención presencial del Serviu, previa cita. El valor del inmueble no debe exceder las 1.600 UF para el Tramo 2 y 2.200 UF para el Tramo 3, lo que establece un marco claro para la construcción de viviendas accesibles en el país.