Resultados PAES 2026: Liceos emblemáticos de Santiago sufren drástica caída en rendimiento académico respecto a hace diez años

A inicios de 2026, se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en los liceos emblemáticos de Chile, revelando una notable disminución en el rendimiento de los establecimientos de la comuna de Santiago.

Según un informe publicado por El Mercurio, el Instituto Nacional, uno de los liceos más reconocidos del país, ha caído al puesto 360 en el ranking, lo que representa una pérdida de 57 posiciones en comparación con el año anterior. Por su parte, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) logró ascender una posición, finalizando en el lugar 1.147, mientras que el Liceo de Aplicación descendió 35 lugares, ubicándose en el puesto 1.081.

Históricamente, en 2015, cuando se aplicaba la Prueba de Admisión Universitaria (PSU), el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el INBA ocupaban los puestos 14, 319 y 372, respectivamente, lo que pone de manifiesto el cambio en el desempeño de estos establecimientos a lo largo de los años.

Paulina Retamales, directora del Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro, comentó sobre la situación, afirmando que “tenemos que poner el foco en los procesos pedagógicos, que van más allá de los resultados, pero también en los procesos de enseñanza”. En este contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que el proyecto de convivencia que se discute actualmente en el Congreso tiene como objetivo mejorar la adhesión, asistencia y satisfacción de los estudiantes, lo que, según él, “redunda necesariamente en calidad educativa, en el resultado del aprendizaje”.

En cuanto a los resultados de otros liceos en la comuna de Santiago, el Liceo Javiera Carrera se posicionó en el puesto 896, logrando un ascenso de 28 lugares. En la comuna de Providencia, se observaron movimientos mixtos: el Liceo B42 Tajamar descendió del puesto 1.045 al 1.312, mientras que el Liceo N°7 de Providencia Luisa Saavedra cayó del lugar 559 al 761. En contraste, el Liceo Carmela Carvajal de Prat subió al puesto 348 y el Liceo José Victorino Lastarria alcanzó el lugar 345.

Finalmente, el Liceo República de Siria, ubicado en la comuna de Ñuñoa, también mostró un desempeño positivo, subiendo 21 posiciones, del 211 al 190.