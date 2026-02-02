Panel de Expertos respalda decisiones del Coordinador Eléctrico en medio de controversias con Casablanca Transmisora y sanciones ambientales

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha informado que la industria energética finalizó el año 2025 con un total de siete procedimientos sancionatorios abiertos. Estos procedimientos son parte de las acciones de fiscalización que la SMA lleva a cabo para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector energético del país.

Los procedimientos sancionatorios se iniciaron tras la detección de diversas infracciones a las regulaciones ambientales, que buscan proteger el entorno y garantizar un desarrollo sostenible en la industria. La SMA ha enfatizado la importancia de la responsabilidad ambiental en las operaciones de las empresas del sector energético, dado su impacto en el medio ambiente y la salud pública.

A lo largo del año, la Superintendencia ha intensificado sus esfuerzos de supervisión, lo que ha resultado en un aumento en el número de sanciones impuestas. Las empresas involucradas en estos procedimientos deberán enfrentar multas y otras medidas correctivas, dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas.

La SMA también ha señalado que continuará monitoreando de cerca las actividades de la industria energética en 2026, con el objetivo de prevenir futuras infracciones y promover prácticas más sostenibles. La regulación y el control ambiental son fundamentales para asegurar que el crecimiento del sector no comprometa la salud del medio ambiente.

Este enfoque proactivo de la SMA refleja un compromiso con la protección ambiental y la sostenibilidad, en un contexto donde la industria energética enfrenta crecientes presiones para adaptarse a estándares más estrictos y a la demanda de energías más limpias.