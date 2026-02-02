Aldo Schiappacasse narra su amarga experiencia de robo en Roma: ‘Nunca pensé que me carterearían en Italia’

El periodista Aldo Schiappacasse vivió una experiencia angustiante durante sus vacaciones en Roma, Italia, al ser víctima de un robo en la estación central de la ciudad. En una entrevista con radio ADN, Schiappacasse expresó su “profunda decepción” hacia el gobierno de Giorgia Meloni y la ultraderecha en su país de origen, tras ser asaltado por primera vez en su vida.

El incidente ocurrió cuando el comunicador se disponía a bajar de un transporte público. A pesar de las advertencias que había recibido sobre la delincuencia en la zona, no pudo evitar que le sustrajeran su billetera, que llevaba en un bolsillo trasero. Schiappacasse relató: “Sé quién fue, sé cómo luce, de qué color era su mochila y hasta en qué escalón de la escalera mecánica me pegó un empeñón”.

El periodista también comentó sobre la falta de apoyo de las autoridades locales, ya que, aunque se dio cuenta del robo entre tres y cuatro minutos después de que sucedió, los policías no le ofrecieron la ayuda necesaria. “Llovía a chuzos y estaba con maletas y mochilas”, añadió, describiendo las difíciles condiciones en las que se encontraba en ese momento. Afortunadamente, el robo no incluyó su pasaporte, lo que le permitió regresar a Chile sin mayores inconvenientes.

Este incidente resalta los riesgos que enfrentan los turistas en ciudades con alta incidencia delictiva, y pone de manifiesto la preocupación de los visitantes sobre la seguridad en destinos populares.