Ruth Hurtado revela nombres del gabinete de Kast antes de los anuncios oficiales y luego se mantiene en silencio

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, anticipó detalles sobre el futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, en una entrevista reciente.

Durante una conversación con EmolTV, Hurtado reveló que la fecha límite para la presentación del equipo ministerial será el 20 de enero. A pesar de que Kast aún no ha hecho anuncios formales, Hurtado mencionó que el futuro mandatario ha estado en contacto constante para conformar su equipo. “Se van a sorprender con los nombramientos”, afirmó.

Hurtado también dio a conocer al menos tres nombres que, según ella, ya estarían confirmados para el gabinete: Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje. Aunque no especificó los cargos que ocuparían, se ha especulado que Alvarado podría asumir el Ministerio del Interior o la Secretaría General de la Presidencia, Arrau podría ser el nuevo Ministro de Obras Públicas, y Poduje podría encargarse del Ministerio de Vivienda. Además, otros nombres que han circulado en la prensa incluyen a José García Ruminot, Mara Sedini y Jorge Quiroz.

“Hay varios nombres en cada uno de los ministerios y el presidente se está tomando el tiempo suficiente para elegir al que sea mejor”, añadió Hurtado, lo que ha generado un revuelo político, dado que el equipo de Kast había mantenido en reserva los nombres y cargos, insistiendo en que las definiciones serían comunicadas oficialmente por el propio presidente electo.

Más tarde, Hurtado fue consultada por la prensa en la Oficina del Presidente Electo (OPE) sobre sus declaraciones, pero evitó hacer comentarios, contrastando con la apertura mostrada durante la entrevista. Desde el entorno de Kast, se ha reiterado que el proceso de conformación del gabinete continúa y que los plazos se mantienen según lo previsto, enfatizando que será Kast quien realice los anuncios oficiales en el momento que considere adecuado.