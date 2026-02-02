Carabineros suspende tránsito en Ruta 5 Sur por incendio forestal en Victoria, La Araucanía, debido a densa presencia de humo

Un incendio forestal en La Araucanía llevó a Carabineros a cerrar temporalmente la Ruta 5 Sur a la altura de Victoria.

La interrupción del tránsito se produjo debido a la presencia de humo generado por un incendio en un predio cercano, según informó Radio Bío Bío. Carabineros tomó la decisión de cortar la ruta en el kilómetro 600, afectando el tráfico en ambas direcciones. En el sentido norte a sur, la restricción se implementó en el sector de Pailahueque, mientras que en el sentido sur a norte, se realizó poco antes de llegar a la localidad de Inspector Fernández.

Voluntarios de Bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se desplazaron al lugar para controlar las llamas y mitigar el impacto del humo en la carretera. A medida que avanzaron las labores de extinción, el tránsito fue restablecido en ambos sentidos, permitiendo que los vehículos volvieran a circular con normalidad.

Los incendios forestales son un fenómeno recurrente en la región, especialmente durante los meses de verano, y requieren la atención inmediata de las autoridades para evitar daños mayores y garantizar la seguridad de los conductores y residentes en las cercanías.