Inauguran en Colorado el Greenland Wildlife Overpass: un innovador puente para fauna que costó 15 millones de dólares

Estados Unidos ha dado un paso significativo en la ingeniería ambiental con la inauguración de un ecoducto en Colorado, diseñado para facilitar el cruce seguro de la fauna silvestre sobre una autopista. Este innovador paso elevado, conocido como Greenland Wildlife Overpass, se localiza cerca del pueblo de Monument, en el condado de Douglas, y fue inaugurado en diciembre del año pasado.

El Greenland Wildlife Overpass, que se extiende por 60 metros de largo y ancho, se ha convertido en la estructura más grande del mundo destinada al cruce de animales sobre una carretera principal. Su construcción, que tuvo un costo de 15 millones de dólares, se llevó a cabo entre enero y diciembre de 2025. Aunque inicialmente fue diseñado para alces, ciervos y berrendos, el puente también puede servir como un cruce seguro para una variedad de otras especies.

Este ecoducto no solo beneficia a la fauna, sino que también tiene un impacto positivo en la seguridad vial. Al permitir que los animales crucen de manera segura, se espera que se reduzcan las colisiones entre vehículos y fauna, un problema que ha puesto en riesgo tanto a los animales como a los automovilistas. Antes de la construcción del ecoducto, muchos animales se desplazaban a través de la autopista, lo que generaba situaciones peligrosas.

Los ecoductos, como el que se ha inaugurado en Colorado, son conocidos como puentes verdes y están diseñados específicamente para mamíferos de gran tamaño. Estos proyectos no solo facilitan el cruce de animales, sino que también ayudan a conectar hábitats, reducir accidentes y conservar la biodiversidad en la región. La implementación de este tipo de infraestructuras es un avance importante en la búsqueda de soluciones que integren la vida silvestre con el desarrollo humano.