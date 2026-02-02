María Corina Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y le ofrece compartir su Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado agradeció a Donald Trump por su supuesta influencia en la captura de Nicolás Maduro durante una entrevista en Fox News.

En una conversación con el presentador Sean Hannity, Machado destacó el papel de Trump, afirmando que su valentía fue crucial en el proceso judicial que enfrenta el líder chavista. La dirigente opositora recordó que en octubre del año pasado le dedicó el Premio Nobel de la Paz que recibió, señalando que considera a Trump como el verdadero merecedor del galardón. “Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, expresó Machado.

La opositora también compartió que tuvo que abandonar Venezuela de manera clandestina para asistir a Oslo y recibir el premio, aunque llegó fuera de plazo y no pudo participar en la ceremonia oficial. A pesar de su agradecimiento, Machado admitió que no ha tenido contacto directo con Trump desde la captura de Maduro, pero reafirmó su intención de regresar a Venezuela “lo antes posible”.

Durante la entrevista, Machado delineó su visión política, afirmando que una administración opositora transformaría a Venezuela en un polo energético continental y restablecería el Estado de derecho para atraer inversión extranjera. Además, aseguró que su plan facilitaría el retorno de millones de venezolanos que han emigrado durante el gobierno chavista. En este contexto, afirmó que su movimiento obtendría más del 90% de los votos en unas elecciones libres, lo que refuerza su discurso de legitimidad popular.

Sin embargo, Donald Trump ha tomado distancia de Machado, declarando recientemente que ella no contaría con el respaldo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.