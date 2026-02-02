Director de Denominación de Origen critica la falta de nominaciones para su elenco en los Premios Caleuche 2023

El director Tomás Alzamora expresó su descontento por la falta de nominaciones para el elenco de su película “Denominación de Origen” en los Premios Caleuche.

A través de su cuenta en X, Alzamora lamentó que actores como Luisa Marabolí y Roberto Betancourt, conocido como DJ Fuego, no hayan sido reconocidos en la lista de nominados. En su mensaje, cuestionó: “Ninguna nominación para nuestros actores de Denominación De Origen en los @PremiosCaleuche. ¿Es porque no tienen estudios formales? ¿Por qué ni siquiera ninguna mención?”, reflejando su frustración por la omisión.

Los Premios Caleuche son organizados por la Corporación de Actores de Chile, conocida como Chileactores, que se define como “la entidad de gestión colectiva que protege los derechos de propiedad intelectual de artistas audiovisuales”. La presidenta de la corporación es la actriz Esperanza Silva, y su consejo directivo incluye a figuras como Katty Kowalewski, Marcela Medel y Alejandro Trejo, entre otros.

A pesar de que el elenco de “Denominación de Origen” está compuesto por actores sin formación académica formal, la película ha sido reconocida como una de las más exitosas del cine chileno en el último año. La actuación de Luisa Marabolí, en particular, ha sido elogiada tanto por la crítica como por el público, lo que llevó a que la película también recibiera una nominación a los Copihue de Oro 2025.

La controversia sobre las nominaciones a los Premios Caleuche pone de relieve el debate sobre la inclusión y el reconocimiento de actores que, a pesar de su talento, no cuentan con credenciales académicas en el ámbito de la actuación.