Nuevo simulador del SII permite calcular retenciones de boletas de honorarios con alza del 15,25% desde 2026

Desde el 1 de enero de 2026, se implementó un aumento gradual en la retención de impuestos para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, elevando la tasa del 14,5% al 15,25%, lo que representa un incremento de 0,75 puntos porcentuales.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha establecido que el cálculo de la retención se realizará automáticamente cada vez que un contribuyente emita una boleta a honorarios a través de su plataforma en línea. Para facilitar este proceso, el SII ha habilitado un simulador que permite a los trabajadores independientes calcular el monto que recibirán después de la retención. Se recomienda a los usuarios seleccionar la opción “monto bruto”, que corresponde al total que se anotará en la boleta, para que el sistema calcule el “monto líquido” que finalmente se depositará en su cuenta bancaria.

Por ejemplo, si un contribuyente emite una boleta por $100.000, la retención del 15,25% se traduce en $15.250, lo que significa que el monto que recibirá será de $84.750.

Este aumento en la retención forma parte de un proceso más amplio que comenzó en 2019 con la Ley N°21.133, que introdujo la cotización obligatoria para trabajadores independientes. Esta ley busca integrar a estos trabajadores al sistema de protección social, otorgándoles las mismas coberturas que disfrutan los empleados dependientes. Las coberturas se activan anualmente desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente.

Además, la ley establece un aumento progresivo de la retención de boletas de honorarios que se extenderá hasta 2028, cuando se espera que la tasa alcance el 17%. Para resolver dudas, el SII ofrece una sección de “Preguntas Frecuentes” y una completa “Guía de Ayuda” para que los contribuyentes puedan informarse sobre la emisión de boletas y la nueva retención.