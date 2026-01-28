Chile lanza Estrategia Nacional de Minerales Críticos para liderar en la transición energética y fortalecer su economía sostenible

En una ceremonia liderada por el Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Minería de Chile presentó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (EMC), un plan que busca preparar al país para los retos y oportunidades que surgen del creciente aumento de la demanda global de minerales esenciales para la transición energética.

El documento destaca que Chile se encuentra en una posición estratégica única, gracias a su potencial geológico, experiencia en minería y capital humano especializado. Este contexto se da en un escenario internacional donde la competencia por asegurar suministros responsables de minerales clave para tecnologías limpias, electromovilidad y energías renovables es cada vez más intensa.

El Presidente Boric afirmó que “con esta estrategia, se traza una hoja de ruta que permitirá a Chile consolidar su rol en cadenas globales de suministro minero, mediante una acción pública coordinada y gradual que favorezca la competitividad, el desarrollo de cadenas de valor y la resiliencia de la industria, promoviendo el desarrollo productivo con una minería moderna, responsable y orientada al bienestar del país y sus comunidades”.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, explicó que se han identificado 14 minerales que son viables para el desarrollo en Chile. La estrategia se basa en cinco pilares estratégicos que abordan los desafíos de la industria minera:

facilitación procedimental,

mejora de la información geológica,

desarrollo de comunidades,

equilibrio ambiental

y formación del talento humano necesario para satisfacer la demanda mundial de minerales críticos.

Williams subrayó que “Chile se transforma en un socio confiable y un productor responsable”, y que esta estrategia permitirá diversificar la matriz productiva y consolidar la posición del país en minerales donde ya es líder mundial.

El biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, también destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que “con la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, nuestro país convierte su liderazgo minero en una plataforma de innovación y empleos calificados al servicio de la transición energética global”.

La EMC tiene como objetivo consolidar el liderazgo minero de Chile, diversificar su economía, atraer inversiones responsables y fortalecer encadenamientos productivos, todo bajo principios de sostenibilidad ambiental, justicia territorial y respeto a los derechos humanos.

La elaboración de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos fue un proceso participativo que combinó estudios técnicos y diálogos multisectoriales. Entre 2024 y 2025, se realizaron análisis liderados por Cochilco, Sernageomin y un equipo financiado por el BID, que examinaron la demanda global, el potencial geológico y la dimensión geopolítica de los minerales.

Este proceso incluyó la participación de un Comité Consultivo de Alto Nivel, compuesto por 16 representantes de diversos sectores, y un Comité Técnico con 120 especialistas de 56 instituciones, organizados en cuatro mesas de trabajo. Además, se llevaron a cabo talleres regionales y una consulta ciudadana, cuyos aportes fueron integrados en la versión final del documento.

La Estrategia se estructura en cinco pilares:

producción y diversificación;

minería responsable;

oportunidades de desarrollo y agregación de valor;

inserción internacional y diplomacia de los minerales;

y capacidades habilitantes,

cada uno con objetivos específicos e iniciativas para su implementación coordinada entre el sector público y privado.