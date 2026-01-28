Tragedia en el Estuario de Reloncaví: hundimiento de la nave Koñimo I deja dos muertos y cuatro desaparecidos

La empresa Salmones Australes ha emitido un comunicado oficial sobre el hundimiento de la nave Koñimo I en el Estuario de Reloncaví, ocurrido el lunes, que ha dejado un saldo trágico de dos tripulantes fallecidos, cuatro desaparecidos y dos sobrevivientes.

El accidente se produjo mientras la tripulación descansaba en el interior de la embarcación, tras haber concluido sus labores operativas. Según la información preliminar proporcionada por Salmones Australes, la nave se hundió en condiciones climáticas normales, fondeada a 70 metros de la costa. La embarcación, que pertenecía a la empresa Koñimo, prestaba servicios esporádicos a la compañía salmonera y contaba con todos sus permisos al día en el momento del incidente.

El comunicado de Salmones Australes expresa su pesar por las consecuencias del accidente y asegura que están en contacto con los familiares de los afectados. Las labores de búsqueda y rescate se mantienen activas en la región de Los Lagos, con la participación de diversas entidades y el apoyo de recursos técnicos especializados.

Para facilitar las operaciones de rescate, Salmones Australes ha desplegado recursos humanos y técnicos, incluyendo vehículos operativos submarinos (ROVs), embarcaciones de apoyo y buzos especializados. La empresa ha reiterado su compromiso de colaborar en la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas y de brindar apoyo a las familias de los fallecidos y sobrevivientes.

Además, Salmones Australes ha solicitado a la empresa Koñimo la realización de una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al hundimiento de la nave, y ha asegurado que sus equipos permanecerán disponibles mientras continúen las labores de búsqueda.