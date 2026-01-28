Naufragio en Los Lagos: Fiscalía confirma que cuerpos de tripulantes no llevaban chaleco salvavidas, refuerzan hipótesis de descanso

La fiscal María Angélica de Miguel confirmó que los cuerpos de los dos tripulantes fallecidos en el naufragio de la embarcación salmonera Koñimo I fueron hallados en el interior de la nave hundida en el Estuario de Reloncaví. Según la fiscal, los tripulantes no llevaban chaleco salvavidas, lo que refuerza la hipótesis de que estaban descansando en el momento del incidente, como indicó la empresa Salmones Austral.

El naufragio ocurrió en la madrugada del martes, y durante la jornada se recuperaron los cuerpos de Cristian Maldonado y Luis Figueroa, quienes ya han sido trasladados al Servicio Médico Legal para la realización de autopsias. Se espera que los cuerpos sean entregados a sus familias el miércoles. Además, dos miembros de la tripulación lograron sobrevivir, mientras que cuatro permanecen desaparecidos.

La fiscal De Miguel señaló que parte de la investigación se centrará en determinar el rol que desempeñaban las víctimas dentro de la tripulación de la Koñimo I. Los trabajos de peritaje en la embarcación, que se encuentra a unos 40 metros de profundidad, comenzarán una vez que se rescaten los cuerpos de los cuatro tripulantes desaparecidos.

Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad pesquera y ha puesto de relieve la importancia de las medidas de seguridad en las embarcaciones. La Armada y la Policía de Investigaciones (PDI) están a cargo de las labores de rescate y de la investigación correspondiente.