Chuquicamata avanza hacia la modernidad con robots autónomos que optimizan servicios de aseo y mejoran calidad laboral

La implementación de robots autónomos en Codelco y Aramark busca modernizar los procesos de aseo en Chuquicamata.

Calama, 27 de enero de 2026.- Codelco, en colaboración con Aramark, ha introducido nuevos equipos tecnológicos automatizados en la División Chuquicamata, con el objetivo de optimizar las labores de aseo y servicios tanto en áreas operativas como en el Edificio Institucional de Calama. Esta iniciativa forma parte del compromiso de ambas empresas por mejorar la excelencia operacional y el bienestar de sus trabajadores.

Los robots autónomos de limpieza están diseñados para llevar a cabo tareas repetitivas de manera eficiente y segura, lo que no solo reduce la carga física de los empleados, sino que también mejora las condiciones ergonómicas y eleva los estándares de servicio en las instalaciones. Estos equipos permiten obtener información precisa y en tiempo real sobre los metros cuadrados limpiados, datos que pueden ser consultados desde dispositivos móviles o computadoras, lo que fortalece la trazabilidad y gestión del servicio.

Cristóbal Páez, ingeniero de la Gerencia de Servicios y Suministros de Chuquicamata, destacó el impacto positivo de esta tecnología en el trabajo diario. “La idea es incorporar tecnología que hoy ya forma parte de nuestro entorno y que facilite las tareas tanto a los usuarios como a quienes ejecutan el trabajo. Estos equipos ayudan a disminuir el esfuerzo físico de nuestras trabajadoras y trabajadores, lo que representa un beneficio directo en su calidad de vida laboral”, afirmó.

Juan Pablo Cáceres, subgerente de Innovación y Experiencia del Consumidor de Aramark Chile, enfatizó la importancia de integrar la innovación en los contratos de servicios, siempre priorizando el bienestar de las personas. “Insertar innovación en nuestras operaciones tiene como primer objetivo velar por el bienestar de nuestra gente. Sabemos que las operaciones son cada vez más exigentes en términos de estándares de servicio, y la tecnología nos permite cumplir con esos niveles, asegurando continuidad operacional y cuidando a nuestros equipos”, explicó.

Carlos Haros, CEO de Robotic Work, proveedor de la tecnología, resaltó que la autonomía de estos equipos es una de sus principales ventajas. “Estos sistemas permiten liberar a las personas de tareas repetitivas, lo que mejora la habitabilidad y las condiciones de trabajo al interior de las faenas”, indicó.

La incorporación de robótica en los servicios de aseo se alinea con la estrategia de Chuquicamata y sus empresas colaboradoras para avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y sostenible, con un enfoque claro en la seguridad, el bienestar y el respeto por las personas.