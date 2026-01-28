Desaparecido en naufragio de Puerto Montt había adoptado a un niño hace poco y comenzaba nueva vida familiar

El naufragio de la embarcación “Koñimo I” en el seno Reloncaví, Puerto Montt, ha revelado una conmovedora historia sobre uno de los tripulantes desaparecidos.

La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, cuando la nave, que contaba con seis tripulantes a bordo, se hundió en el estuario. De los seis, dos lograron sobrevivir, mientras que dos fueron encontrados sin vida y cuatro permanecen desaparecidos. Entre los desaparecidos se encuentra el cocinero de la embarcación, quien había adoptado recientemente a un niño de siete años. Según reportes de 24 Horas, el chef, originario de la isla de Chiloé, había llegado a la zona hace apenas un mes tras ser contratado por una empresa que prestaba servicios a la embarcación.

Familiares del cocinero compartieron que él y su esposa se habían mudado a Cochamó para comenzar su nueva vida familiar tras la adopción. Un primo del desaparecido expresó: “Él había adoptado hace poco, tiene siete añitos. Estaba en pleno proceso de adopción con su esposa, feliz con este cambio”. A pesar de la angustia por su desaparición, la familia mantiene la esperanza de que el cocinero haya logrado llegar a alguna orilla. “No perdemos la esperanza de que a lo mejor haya salido a alguna orilla. Y si no, poder encontrarlo para darle una despedida como corresponde”, añadió el familiar.

El “Koñimo I”, con matrícula 3349 del puerto de Coronel, se hundió en circunstancias que aún están siendo investigadas. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda para localizar a los cuatro tripulantes desaparecidos, mientras la comunidad y los seres queridos del cocinero esperan noticias sobre su paradero.