Diana Bolocco regresa a ‘Fiebre de Baile’ con emotivas palabras tras la pérdida de su madre, agradeciendo el apoyo

La animadora Diana Bolocco regresó a “Fiebre de Baile” tras la muerte de su madre, Rose Marie Fonck, en un emotivo capítulo que se emitió la noche de este lunes.

Durante su regreso al programa de Chilevisión, Bolocco agradeció a su audiencia y a su equipo por el apoyo recibido en estos difíciles momentos. “No puedo partir este programa después de mis días de ausencia sin agradecerles a ustedes el cariño gigante que me han entregado a través de las redes sociales, aquí el público, mi equipo hermoso, el canal entero. Tengo el corazón lleno”, expresó la conductora al inicio del programa.

El público presente en el estudio respondió con gritos de apoyo, reafirmando su cariño hacia Bolocco. La animadora, visiblemente emocionada, aseguró: “Independiente del dolor que esté viviendo, aquí voy a ser la misma de siempre”. Además, se comprometió a mantener su energía y alegría en el programa, afirmando: “Me voy a reír, voy a bailar, voy a perrear, voy a jugar, porque de eso se trata mi trabajo y porque me hace bien. También por respeto a ustedes, el público que me ha entregado mucho cariño”.

Bolocco cerró su emotivo mensaje con un agradecimiento sincero: “Así es que gracias totales. Infinitas gracias”. Posteriormente, la animadora continuó con la dinámica del programa, anunciando que esta semana dos participantes serían eliminados.

En el público, también se encontraban su esposo, Cristián Sánchez, y su hija menor, Gracia, quienes la apoyaron en este regreso tan significativo.