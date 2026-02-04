Inician operaciones tres proyectos de transmisión eléctrica en instalaciones de Minera Centinela en el norte del país

Tres proyectos de transmisión eléctrica de Minera Centinela, parte de Antofagasta Minerals, han comenzado su fase de puesta en servicio en el norte del Sistema Eléctrico Nacional, según lo reportado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El primer proyecto que ha entrado en operación es la habilitación de la celda H29 23 kV del alimentador DRR, que tiene como objetivo proporcionar energía a nuevos consumos con una capacidad de 15 MW. Esta obra es fundamental para el suministro eléctrico en la región, dado el crecimiento de la demanda energética.

Las otras dos iniciativas se centran en la mejora del sistema de impulsión de agua. La etapa 2 de estas obras incluye el aumento de la capacidad de transmisión de la línea 1×110 kV Muelle-Antucoya, que ahora podrá operar a una temperatura de hasta 60°C, en comparación con los 50°C anteriores. Este incremento se logra mediante trabajos de retensado, escarpes y la interposición o intercalación de estructuras, lo que permitirá una mayor eficiencia en la transmisión de energía.

Por otro lado, la etapa 3 abarca la construcción de la nueva Subestación EB1A, que seccionará la línea 1×110 kV Muelle-Antucoya. Esta subestación contará con una configuración de barra simple en tecnología AIS y estará equipada con dos transformadores de 25 MVA-110/6,9 kV, lo que mejorará la capacidad de distribución eléctrica en la zona.

Estos proyectos son parte de los esfuerzos de Minera Centinela para optimizar su infraestructura eléctrica y responder a las crecientes necesidades energéticas de la región norte de Chile.