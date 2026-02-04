Hijo oculto de Mauricio Israel revela la fría audiencia judicial: ‘No me dirigió la palabra en absoluto’

Alexander Israel, hijo no reconocido del periodista Mauricio Israel, compartió su experiencia tras una reciente audiencia judicial sobre una deuda de pensión alimenticia, donde su padre no le dirigió la palabra.

En una aparición en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, el joven relató los detalles de la audiencia preparatoria que se llevó a cabo el 3 de febrero, la cual había sido programada inicialmente para diciembre, pero se pospuso debido a la ausencia de Mauricio Israel, quien se encontraba en Madrid y no se presentó a la cita virtual. Alexander explicó que la audiencia se reprogramó para febrero debido a esta situación.

Durante la conversación, el presentador Nacho Gutiérrez preguntó a Alexander si había tenido la oportunidad de hablar con su padre durante la audiencia. La respuesta fue clara y contundente: “En lo absoluto, nada, de nada. Fue un juicio en el cual no me dirigió la palabra en absoluto, y solo en un momento habla en toda la audiencia, donde él dice que está en una condición muy precaria supuestamente”, comentó el joven.

Alexander también mencionó que, tras escuchar a su padre, comprendió que su situación económica se había deteriorado desde que él apareció en televisión. “Lo que yo entendí es que por yo haber salido en televisión, él se quedó sin trabajo”, afirmó, reflejando la complejidad de su relación y la situación que enfrentan ambos en el ámbito judicial y personal.