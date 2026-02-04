Etcheberry denuncia trampa del PC tras su salida del SII y critica investigación sobre su deuda de contribuciones

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, Javier Etcheberry, ha denunciado que su salida del organismo fue el resultado de una “trampa” orquestada por miembros del Partido Comunista y la excandidata presidencial Jeannette Jara. Esta afirmación surge tras la revelación de que Etcheberry tenía una deuda de aproximadamente nueve años en contribuciones por una propiedad en la Laguna de Aculeo, en Paine, que además contaba con construcciones no regularizadas.

En una reciente entrevista en el podcast “Somos Rentable“, Etcheberry expresó su descontento, afirmando: “Me tendieron una trampa”. Según sus declaraciones, hubo un acuerdo entre funcionarios del SII y Jara, quien había sido despedida por él en el área de avaluaciones. “En vez de actualizarme el catastro como yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones. Por todos lados está la mano del Partido Comunista”, sostuvo.

El exdirector calificó su salida como una “encerrona” con la influencia directa del Partido Comunista, señalando que la mayoría de los funcionarios del SII pertenecen a esta agrupación política. “¿Por qué lo hicieron? Jara fue muchos años de impuestos internos, dirigente de los funcionarios, ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces, hay muchas coincidencias”, agregó.

Etcheberry también criticó la investigación que reveló su deuda, argumentando que había enviado información sobre sus propiedades al SII ocho años antes y que el organismo no había tomado acción. “Ellos dicen ‘miren, no pagó las contribuciones por tanto tiempo’. Yo le había mandado ocho años antes toda la información de mis propiedades en Aculeo al servicio, y el servicio no hizo nada. Cuando llegué, pedí que me actualizaran, se les perdieron los papeles, y después viene esta denuncia”, explicó.

El exdirector también defendió su historial fiscal, indicando que, a pesar de la deuda en contribuciones, había pagado 180 millones de pesos en impuestos a la renta ese mismo año. “Yo hablé con la periodista, le conté, yo le dije que le mostraba todo esto para atrás, pero no quiso”, concluyó, sugiriendo que la cobertura mediática no reflejó la totalidad de su situación fiscal.