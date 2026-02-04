SAG intensifica búsqueda de serpiente cascabel en San Antonio tras avistamientos de vecinos preocupados por su presencia

En la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) investiga el avistamiento de una serpiente cascabel reportada por vecinos del sector San Juan.

La directora (s) del SAG en Valparaíso, Miriam Orellana, confirmó la situación, indicando que tras recibir la denuncia a través de los canales oficiales, un equipo se desplazó al área para realizar un recorrido, aunque no se encontraron rastros del reptil. Orellana enfatizó la importancia de que la comunidad se mantenga alerta y comunicarse con las autoridades en caso de avistar a la serpiente. “En ningún caso tocarla, tomarla nada. Solamente avisarnos. Nosotros estamos atentos con el equipo regional, vamos a actuar de forma inmediata”, agregó.

El seremi de Salud (s), Carlos Zamora, también se pronunció sobre el incidente, señalando que se trata de una especie que no es nativa de Chile. En este contexto, el Hospital Claudio Vicuña ha puesto a su personal en alerta ante la posibilidad de un encuentro con la serpiente. “Favorablemente tenemos médicos que trabajan en Urgencias, que tienen conocimiento de cómo tratar este tipo de picaduras. Nosotros esperamos que eso no pase, lo más probable es que la serpiente esté más asustada que todos nosotros y, en ese sentido, dejarles claros y la tranquilidad a la comunidad de que existen tratamientos alternativos frente a una picadura de este tipo”, concluyó Zamora.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y han instado a la población a mantener la calma y a reportar cualquier avistamiento de la serpiente a los servicios correspondientes.