Fiebre de Baile: Conoce a los 6 finalistas que brillarán en la gran final del Movistar Arena este miércoles

La noche del martes, Chilevisión presentó un nuevo episodio de su popular programa «Fiebre de Baile», donde se determinó al último eliminado de la temporada, dejando así a los seis finalistas listos para la gran final que se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero en el emblemático Movistar Arena.

Durante la evaluación del jurado, Princesa Alba fue la primera en asegurar su lugar en la final. Posteriormente, Faloon Larraguibel también se unió a la lista de clasificados. La conductora Diana Bolocco informó que se produjo un triple empate en la puntuación del jurado, lo que permitió que Gabriel Uzúa, Cata Days y Camila Andrade avanzaran juntos a la instancia decisiva.

El enfrentamiento por el último puesto en la final se dio entre Luis Jara Mellow y Skarleth Labra, resultando finalmente en la clasificación de Labra, quien se convierte en la última finalista. Esto significó que el hijo de Lucho Jara tuvo que abandonar la competencia, completando así la lista de seis finalistas que lucharán por el gran premio.

El ganador de «Fiebre de Baile» obtendrá una experiencia de viaje con Masai Travel, que incluye un viaje internacional todo incluido en un hotel de cinco estrellas, además de un premio en efectivo de 20 millones de pesos. La final del programa comenzará a las 21:00 horas y promete ser una noche llena de energía, con actuaciones especiales de los finalistas y del jurado, incluyendo a Power Peralta.

Con seis talentos confirmados y un espectáculo que promete sorprender a la audiencia, la final de «Fiebre de Baile» se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados de este verano en Chile.