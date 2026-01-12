Los actores y actrices más premiados en la historia de los Globos de Oro: un repaso a sus logros y reconocimientos

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 se llevará a cabo el domingo 11 de enero, premiando lo mejor del cine y la televisión en 28 categorías, incluyendo una nueva dedicada al mejor podcast.

Este año, la película ‘One Battle After Another’ destaca con un total de nueve nominaciones, convirtiéndose en una de las más reconocidas en la historia de los premios. Le siguen ‘Sentimental Value’ con ocho nominaciones, ‘Sinners’ con siete, y ‘Hamnet’ con seis. Las películas ‘Frankenstein’ y ‘Wicked: For Good’ también se destacan con cinco nominaciones cada una.

En el ámbito televisivo, ‘The White Lotus’ lidera las nominaciones con seis, mientras que ‘Adolescence’ cuenta con cinco. Las series ‘Only Murders in the Building’ y ‘Severance’ han sido nominadas en cuatro categorías cada una.

En la historia de los Globos de Oro, Jack Lemmon se mantiene como el actor más nominado, con un total de 22 menciones, de las cuales ganó cuatro. Además, Lemmon fue reconocido con el premio Cecil B. DeMille y un premio especial por su actuación en “Short Cuts”. Al Pacino le sigue con 19 nominaciones y también cuatro victorias, además de haber recibido el premio Cecil B. DeMille.

Jack Nicholson y Alan Alda comparten el récord de más premios ganados, con seis estatuillas cada uno. Nicholson ha sido premiado como actor principal en cinco ocasiones por sus actuaciones en ‘Chinatown’, ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’, ‘Prizzi’s Honor’, ‘As Good as It Gets’ y ‘About Schmidt’, además de un Globo de Oro como actor de reparto por ‘Terms of Endearment’. Por su parte, Alan Alda ha ganado todos sus premios como actor principal gracias a su papel en la serie de comedia M*A*S*H, donde fue reconocido en seis ocasiones entre 1974 y 1982.

Meryl Streep se destaca como la actriz más nominada en la historia de los Globos de Oro, con un total de 33 menciones. En cuanto a premios, Streep ha ganado cinco Globos de Oro como actriz principal por sus papeles en ‘The French Lieutenant’s Woman’, ‘Sophie’s Choice’, ‘The Devil Wears Prada’, ‘Julie & Julia’ y ‘The Iron Lady’. También ha sido galardonada como actriz de reparto por ‘Kramer vs. Kramer’ y ‘Adaptation’, y recibió el premio a la mejor actriz en una miniserie o telefilme por ‘Angels in America’. Además, Streep ha sido reconocida con el Cecil B. DeMille Award.