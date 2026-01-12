Andrés Caniulef será despedido este lunes en el Parque Sendero tras un emotivo velorio íntimo con su familia

El Parque Sendero ha anunciado los detalles del funeral del periodista Andrés Caniulef, que se celebrará este lunes en San Bernardo.

La ceremonia de despedida está programada para el lunes 12 de este mes a las 16:00 horas en el Parque Sendero, según lo comunicó el servicio funerario a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, el Parque Sendero expresó: “En Sendero nos unimos al duelo por la partida del periodista Andrés Caniulef Urrea. Su carisma, profesionalismo y pasión por comunicar vivirán por siempre en el recuerdo de quienes lo siguieron y compartieron con él”.

Antes de este anuncio, la familia de Caniulef optó por realizar un velorio íntimo, donde el periodista estuvo acompañado por sus seres más cercanos. Andrés Caniulef falleció el pasado viernes tras sufrir un paro cardiorespiratorio, según confirmaron fuentes oficiales. En el momento de su desvanecimiento, se encontraba en un departamento en el sector de Santo Domingo con Mac Iver, en Santiago Centro. El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmó su deceso tras su llegada al lugar.

Caniulef era un reconocido periodista de espectáculos en Chile, con una destacada trayectoria en la cobertura de eventos de farándula. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de entrevistar a importantes figuras internacionales, incluyendo a Madonna, Coldplay y Antonio Banderas, lo que lo consolidó como un rostro familiar en el ámbito del entretenimiento nacional.