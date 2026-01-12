Matt Prokop, exestrella de Disney, arrestado nuevamente por posesión de pornografía infantil y violación de fianza en Texas

Matt Prokop, actor conocido por su trabajo en producciones de Disney, fue arrestado en Texas, Estados Unidos, en vísperas de Navidad, según informa TMZ.

Las autoridades locales confirmaron que Prokop se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Victoria, sin derecho a fianza. Su arresto se debe a múltiples cargos, que incluyen la violación de las condiciones de una fianza relacionada con otros cargos presentados en 2024, así como la presunta posesión de pornografía infantil.

Este no es el primer encuentro de Prokop con la ley. En 2024, ya había sido arrestado por agredir a su novia, lo que resultó en acusaciones de agresión familiar agravada y resistencia al arresto.

Prokop es conocido por sus apariciones en series como “The Office” y “Hannah Montana”, pero alcanzó mayor notoriedad por su papel en “High School Musical 3”, donde interpretó a uno de los jugadores del equipo de baloncesto de Troy Bolton, personaje encarnado por Zac Efron.

Además, protagonizó la película de Disney “Un chiflado encantador” en 2011, junto a Sarah Hyland, famosa por su papel de Haley Dunphy en “Modern Family”. La relación entre Prokop y Hyland duró varios años, pero terminó cuando la actriz lo acusó de abuso físico y verbal, lo que llevó a la emisión de una orden de alejamiento en su contra.