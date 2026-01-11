Continúan las muertes en Gaza: Cuatro palestinos fallecen en ataques israelíes a pesar del alto el fuego vigente

El Ejército de Israel llevó a cabo este domingo ataques en la Franja de Gaza, resultando en la muerte de cuatro palestinos, a pesar de que un alto el fuego sigue vigente en la región.

Los incidentes se registraron en diferentes áreas de Gaza, donde disparos israelíes causaron la muerte de un palestino en el barrio de Zeitún y otro en Al Tuffah, según reportes de la agencia de noticias palestina Wafa y confirmaciones de fuentes sanitarias locales. En la ciudad de Jan Yunis, las fuerzas israelíes mataron a dos palestinos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital Nasser, ubicado en el sur del enclave.

El Ejército israelí, por su parte, afirmó que uno de los fallecidos en Jan Yunis era un “terrorista” que había cruzado la línea amarilla, la cual delimita la zona de Gaza controlada por Israel. Según su versión, este individuo se acercó a las tropas, lo que representaba una “amenaza inmediata“. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron: “Tras la identificación, atacamos y eliminamos al terrorista para eliminar la amenaza“.

Respecto a las muertes en el norte de Gaza, el Ejército confirmó el incidente en Al Tuffah, sosteniendo que siguió un patrón similar al de los ataques en el sur. En su declaración, el Ejército reiteró que sus tropas habían identificado a un “terrorista” que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que justificó su respuesta armada.

Estas muertes se suman a otras tres registradas entre el viernes y el sábado, según el boletín diario del Ministerio de Sanidad de Gaza, que también reportó la llegada de nueve heridos a los hospitales debido a ataques israelíes en esos días. Desde la implementación del alto el fuego el 10 de octubre, se ha informado que 442 gazatíes han perdido la vida a causa de bombardeos israelíes, y más de mil han resultado heridos.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, el número total de gazatíes fallecidos asciende a 71,412, con un alto porcentaje de víctimas siendo mujeres y niños. Además, se han contabilizado 171,314 heridos, muchos de los cuales sufren lesiones permanentes y amputaciones.