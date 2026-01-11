Angelo Pierattini habla tras su milagrosa recuperación: “Estuve en coma, agradezco el apoyo y el amor recibido”

Angelo Pierattini, el reconocido cantante, ha compartido una actualización sobre su estado de salud tras haber sufrido un grave accidente automovilístico a finales de diciembre. A través de su perfil de Instagram, el artista anunció que ya se encuentra de alta y en proceso de rehabilitación.

El accidente ocurrió el 29 de diciembre, cuando Pierattini fue impactado por otro vehículo mientras transitaba por la ruta 68. Inicialmente, su estado fue reportado como grave, y se supo que estuvo en coma e intubado durante varios días. Su esposa y familiares habían estado informando sobre su condición en las semanas posteriores al accidente, pero ahora ha sido el propio cantante quien ha tomado la palabra para agradecer el apoyo recibido.

En su mensaje, Pierattini expresó: “El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí”. También destacó la importancia de las oraciones y el apoyo espiritual que recibió, así como la atención del personal médico de la Mutual de Seguridad, que contribuyó a su recuperación.

El artista no solo agradeció a sus seguidores, sino también a su familia, mencionando a su madre, padre, hermano y especialmente a su esposa. “Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario”, añadió, mostrando su deseo de regresar a la música.

Pierattini concluyó su mensaje con un agradecimiento a sus fans: “mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música, los quiero!!!!”.

La comunidad de seguidores del cantante ha estado pendiente de su recuperación, y su regreso a los escenarios es esperado con entusiasmo por muchos.