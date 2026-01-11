Televisión chilena se prepara para un verano lleno de festivales musicales, desde San Carlos hasta Viña del Mar

El Festival de Violeta, celebrado en San Carlos, Región del Ñuble, atrajo a 45 mil asistentes y se convirtió en el evento más visto del fin de semana en Chilevisión.

Durante las noches del viernes y sábado, el estadio Municipal de San Carlos fue el escenario de este festival que no solo reunió a una gran multitud, sino que también destacó en la programación de verano de Chilevisión, que ha decidido transmitir una serie de eventos similares a lo largo de enero y febrero. Este fin de semana, la atención se trasladará a TVN, que presentará el Festival del Huaso de Olmué, programado entre el jueves y el domingo. Sin embargo, Chilevisión retomará su programación el 23 y 24 de enero con el Festival del Cantar Mexicano de Chanco, que contará con la conducción de Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz.

En la primera jornada del Festival de Chanco, se presentarán artistas como Zúmbale Primo, Ricardo Badillo y Amar Azul, mientras que la noche de cierre estará a cargo de La Descendencia Chilena, Nancho Parra y Amerika’n Sound. Posteriormente, el 30 y 31 de enero, se llevará a cabo el Festival de Las Condes, que será presentado por Diana Bolocco y Cristián Riquelme, y contará con la participación de artistas como José Luis Rodríguez, Ana Torroja y el comediante Luis Slimming.

En febrero, el calendario de festivales continuará con el Festival en el Corazón de la Patagonia en Coyhaique, programado para los días 13 y 14, con la conducción de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó. Todos estos eventos se desarrollan en un ambiente de expectativa por el Festival de Viña del Mar, que comenzará el 22 de febrero y será transmitido por Mega.

El Festival de Violeta no solo fue un éxito en términos de asistencia, sino que también dejó una huella en la televisión chilena, marcando el inicio de una temporada de festivales que promete entretener a la audiencia durante los próximos meses.