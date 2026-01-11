Díaz-Canel desafía a Trump: Cuba defenderá su soberanía y rechaza las amenazas de EE.UU. sobre petróleo y apoyo

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha respondido con firmeza a las recientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien advirtió sobre el cese del envío de petróleo y dinero a la isla. En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel afirmó que Cuba está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”, en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países.

Las declaraciones de Díaz-Canel se produjeron tras el anuncio de Trump, quien a través de su plataforma Truth, declaró que “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!” Esta advertencia se enmarca en el contexto de la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que, según Trump, significa que Venezuela ya no necesitará el apoyo de seguridad que Cuba le ha proporcionado.

El líder cubano argumentó que las dificultades económicas que enfrenta la isla son consecuencia del embargo impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas. “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza”, expresó Díaz-Canel, subrayando que las carencias son el resultado de las “draconianas medidas de asfixia extrema” aplicadas por Washington.

Díaz-Canel también rechazó las presiones de Estados Unidos, afirmando que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”. En su mensaje, el presidente cubano criticó a aquellos que se oponen al gobierno, sugiriendo que lo hacen “enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

La postura de Díaz-Canel se alinea con la histórica resistencia de Cuba frente a las políticas estadounidenses, reafirmando su rechazo a cualquier forma de subordinación o negociación bajo presión. En este contexto, la situación en Venezuela y su impacto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos continúa siendo un tema de gran relevancia en la política internacional.