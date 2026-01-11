Festival Violeta de San Carlos: Éxito rotundo con más de 45 mil asistentes y liderazgo en rating nacional

El Festival Violeta de San Carlos concluyó su edición número 19 con más de 45 mil asistentes y un notable éxito de audiencia en televisión.

Los días 9 y 10 de enero, el Estadio Municipal de San Carlos se convirtió en el epicentro cultural del sur de Chile, albergando el Festival Violeta, un evento que ha ganado relevancia en el calendario veraniego del país. Este año, la transmisión del festival por primera vez a través de Chilevisión logró un impresionante rating, alcanzando más de 40 puntos en ambas noches, lo que lo posicionó como el programa más visto a nivel nacional durante su emisión.

El festival reunió a una variada gama de artistas chilenos, incluyendo a Noche de Brujas, El Llanero de Ñuble, Princesa Alba y Natalino, así como a los humoristas Pancho del Sur y Zipzup. La programación fue diseñada para atraer a un público diverso, asegurando que tanto jóvenes como adultos disfrutaran de una experiencia familiar enriquecedora. Uno de los momentos destacados fue la competencia folclórica, donde el grupo Los Cancioneros de Chiloé se alzó con el primer lugar gracias a su interpretación de “Porque somos chilotes”, una actuación que recibió una cálida ovación del público.

El alcalde de San Carlos, Rubén Méndez, expresó su satisfacción por el éxito del evento, afirmando: “estamos muy felices y agradecidos también del apoyo de nuestro Concejo Municipal, se han cumplido todos los objetivos que nos habíamos trazado, principalmente dar a conocer San Carlos a todo el país, mostrar nuestra cultura y homenajear a nuestra Violeta Parra, que es nuestro orgullo principal”. Además, destacó la intención de continuar potenciando el festival en futuras ediciones.

Julio César Rodríguez, director de Programación de Chilevisión, también comentó sobre la importancia de transmitir el festival a nivel nacional, subrayando el orgullo que representa para la cadena mostrar la cultura regional. “La Fiesta de la Violeta es muy bonita, imagínate, nuestra Violeta Parra, tenga un festival y poder transmitirlo a todo Chile nos llena de orgullo”, indicó.

Desde el escenario, Kanela, vocalista de Noche de Brujas, compartió su experiencia, señalando que la atmósfera del festival fue muy familiar y llena de buena energía, lo que contribuyó a una experiencia memorable para todos los asistentes.

El impacto del Festival Violeta se extendió más allá de la música, afectando positivamente la economía local. Durante el evento, la ocupación hotelera alcanzó su máxima capacidad, y una feria con más de 120 stands permitió a emprendedores y comerciantes locales beneficiarse de la afluencia de visitantes.

En términos de logística y seguridad, el festival contó con un equipo de más de 50 profesionales, lo que garantizó un desarrollo ordenado y seguro de las actividades. La comunidad también se mostró entusiasta, como lo expresó Eliana González, quien asistió al festival en familia y disfrutó de la experiencia.

El Festival Violeta, respaldado por el Gobierno Regional de Ñuble, no solo celebró la música y la cultura, sino que también consolidó a San Carlos como un referente en la organización de grandes eventos, proyectando el certamen hacia nuevos desafíos y una mayor proyección en el futuro.