Congreso Futuro 2026: fechas, sedes y destacados expositores en un evento que abarca todo Chile desde Arica a Magallanes

El Congreso Futuro 2026 se llevará a cabo en Chile del 12 al 17 de enero, con actividades en todo el país y la participación de destacados exponentes internacionales.

La edición 2026 del Congreso Futuro, un evento que busca acercar el conocimiento en ciencia y tecnología a la ciudadanía, se desarrollará en diversas regiones de Chile, desde Arica hasta Magallanes. La sede principal será el Centro Cultural CEINA en Santiago, donde se concentrarán muchas de las actividades programadas. Este congreso contará con la presencia de más de 120 expositores, entre los que destacan tres premios Nobel: Ardem Patapoutian, Nobel de Medicina; Jack Szostak, Nobel de Química; y Rattan Lal, Nobel de la Paz.

Los organizadores han confirmado que el evento incluirá charlas, paneles y actividades abiertas al público, con el objetivo de fomentar el diálogo sobre temas como inteligencia artificial, filosofía, ciencias sociales, minería, astronomía y biotecnología. La programación completa de actividades por región está disponible en el sitio oficial del congreso, www.congresofuturo.cl, y todas las actividades son de acceso gratuito.

El Congreso Futuro es organizado por la Fundación Encuentros del Futuro, en colaboración con el Senado de Chile, a través de la Comisión Desafíos del Futuro, la Cámara de Diputados, la Academia Chilena de Ciencias y una red de universidades tanto públicas como privadas del país. Este evento se ha consolidado como un espacio importante para la difusión del conocimiento y la discusión de ideas innovadoras en el ámbito científico y tecnológico.