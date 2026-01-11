Emotivo homenaje de periodista de Canal 13 a Andrés Caniulef: un gesto de amistad que marcó su vida

Andrés Caniulef, destacado comunicador y profesor de periodismo, falleció recientemente, dejando un legado significativo en el ámbito de la comunicación en Chile.

Caniulef, quien comenzó su carrera en la Universidad Andrés Bello a fines de los años 90, se graduó en 2001 y posteriormente se convirtió en docente en la misma institución. Durante su trayectoria académica, forjó una amistad entrañable con la periodista de Canal 13, María José Soto. En una entrevista realizada en 2023, Caniulef recordó su relación con Soto, mencionando: “No nos vemos tan seguido como debiésemos, pero ella siempre está presente”.

Tras el fallecimiento de Caniulef, María José Soto compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde rememoró sus inicios en el mundo del periodismo y la ayuda que recibió de su amigo. En su publicación, Soto relató que, hace 20 años, cuando comenzó a trabajar en Canal 13, Caniulef ya había estado luchando por abrir camino para aquellos de origen humilde en el medio. “Alguna vez fuimos los más pobres de prensa. En el 13, hace 20 años, no había mucha gente de origen humilde y, cuando llegué a trabajar, tú ya llevabas largo rato intentando emparejar la cancha”, escribió.

Soto también recordó un momento crucial en su vida profesional, cuando Caniulef le ofreció un préstamo para que pudiera pagar su título de periodista, una suma que en ese momento representaba un gran desafío económico. “Te conté porque me preguntaste por qué no me titulaba aún y, a los dos días, llegaste a mi mesa con un sobre: ‘Déjate de hue… y da ese examen’. Y era la plata. Habías conseguido un préstamo en la caja de compensación y me permitiste pagar esa suma”, relató.

En su conmovedor mensaje, Soto expresó su amor y admiración por Caniulef, afirmando: “Te amaré por siempre, intentaré reírme más, ser mejor periodista, pero nunca bailaré con nadie como bailé contigo, eso no me lo pidas”. También destacó la importancia de sus orígenes y cómo estos los unieron como amigos y colegas: “Tampoco me avergonzaré de ser talentosa: esa timidez que te hacía tanto enojar, y nunca negaré de dónde veníamos porque Gran Avenida nos hizo ser mejores periodistas y ser pobres, nos hizo ser amigos”.

El legado de Andrés Caniulef perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y en el impacto que tuvo en la formación de nuevas generaciones de periodistas en Chile.