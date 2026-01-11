Emotivo adiós a Andrés Caniulef: el periodista que dejó huella con su dulzura y empatía en la televisión

La repentina muerte del periodista Andrés Caniulef, ocurrida la noche del viernes tras un paro cardiorrespiratorio, ha generado una ola de reacciones emotivas en el mundo del espectáculo. Caniulef, quien contaba con 48 años, fue recordado por diversas personalidades de la televisión y el entretenimiento, quienes expresaron su dolor y cariño a través de las redes sociales.

Este domingo, la modelo y figura de la televisión Gala Caldirola se sumó a las muestras de afecto hacia el fallecido periodista. En su cuenta de Instagram, Gala compartió un conmovedor mensaje en el que reflexionó sobre la fragilidad de la vida. “Un abrazo eterno Andrés. Como en un abrir y cerrar de ojos… Nos recuerdas que la vida es un momento, que nada es eterno. Que al final del camino lo único que dejamos es cómo hicimos sentir al resto”, escribió.

Caldirola también recordó su relación con Caniulef, destacando que, aunque no fueron grandes amigos, sí compartieron momentos significativos como compañeros en el mundo de los realities. “Nunca fuimos grandes amigos, pero sí grandes compañeros de reality. Pudimos compartir risas, lágrimas, experiencias de vida y tiempo. ¿Qué es el tiempo? Momentos”, añadió.

La modelo concluyó su homenaje con palabras de gratitud, recordando a Caniulef como una persona dulce, cariñosa, empática y honesta. “Yo me quedo con eso, con gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerte un poco más… Que descanses en paz… Por ser una bella persona, te espera el cielo”, expresó Gala Caldirola.

Andrés Caniulef fue una figura destacada en el periodismo chileno, conocido por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su inesperada partida ha dejado un vacío en el medio y ha conmovido a quienes lo conocieron y admiraron.