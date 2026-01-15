Seremi de Transportes del Bío Bío reafirma validez de TNE durante todo el año tras agresión a joven en micro

Un joven de 17 años denunció agresiones verbales por parte de un conductor de micro en Concepción tras usar su pase escolar, lo que llevó a la Seremi de Transportes del Bío Bío a aclarar la validez de este documento.

Matías Constanzo, el joven afectado, relató que el incidente ocurrió cuando abordó un bus de la línea Coronel–Lota junto a su madre, quien pagó el pasaje de ambos. Según su testimonio, el conductor se mostró alterado y le indicó que no podía utilizar su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) porque estaba en período de vacaciones.

Ante esta situación, el seremi (s) de Transportes, Hugo Cautivo, intervino para aclarar que el uso de la TNE es válido durante todo el año, independientemente del calendario académico. Cautivo subrayó que este beneficio es un derecho de los estudiantes, financiado a través de un subsidio estatal.

El seremi hizo un llamado a los conductores del transporte público a respetar el uso de la TNE, enfatizando que su vigencia es permanente y que se debe garantizar el acceso a tarifas reducidas para los estudiantes. Además, Cautivo indicó que este mismo principio se aplica a la tarifa rebajada destinada a adultos mayores, asegurando que todos los usuarios deben ser tratados con respeto y conforme a la normativa vigente.