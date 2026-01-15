Senadora Ximena Ordenes destaca el impacto del Congreso Futuro en la ciencia y la política para enfrentar desafíos locales y globales

La senadora Ximena Ordenes destacó la importancia del Congreso Futuro y los desafíos de la nueva oposición en Chile, así como la conectividad en Aysén.

En una reciente entrevista con TvSenado, la senadora independiente por Aysén, Ximena Ordenes, se refirió a la nueva edición del Congreso Futuro, un evento que busca promover la gobernabilidad y la representatividad en el sistema político chileno. La parlamentaria, quien también preside la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, enfatizó que este congreso es más que un simple evento anual, ya que permite abordar temas de ciencia y tecnología que impactan tanto a nivel global como local. “Congreso Futuro para mí, más que un evento que ocurre anualmente (…) nos permite hacer ciencia de frontera, hablar de los temas que están cambiando el mundo”, afirmó Ordenes.

Este año, el congreso se desarrolla bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, donde se espera que científicos y expertos reflexionen sobre el futuro de la humanidad y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y las habilidades necesarias para el futuro. La senadora subrayó que “el futuro es de competencias, es de habilidades”, y que es crucial que Chile diseñe políticas públicas que respondan a estos cambios.

En cuanto a su labor legislativa, Ordenes abordó el reciente despacho de un proyecto que busca reformar el sistema político chileno, el cual ha sido enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados. “Claramente yo creo que había que hacer una reforma al sistema (…) Logró ser un proyecto lo suficientemente acotado para mejorar el sistema político”, comentó. La senadora también destacó que la proliferación de partidos políticos en Chile ha dificultado la eficiencia y la representatividad del sistema, y confía en que las reformas propuestas fortalecerán las fuerzas de representación.

Respecto a los resultados de las elecciones presidenciales, Ordenes reconoció que una mayoría de chilenos eligió a un nuevo presidente, lo que plantea desafíos para la oposición. “Ya no somos fuerzas oficialistas. Lo que haga el nuevo gobierno, en general, no es una variable que podamos controlar, pero sí podemos incidir en la forma en como nosotros nos organizamos”, indicó, añadiendo que aspira a una oposición clara y unida.

La senadora, oriunda de Coyhaique, comenzó su carrera en el Senado en 2018 y fue reelecta en noviembre de este año. En su región, Aysén, la conectividad es un tema crucial, abarcando aspectos viales, aeroportuarios y digitales. Ordenes enfatizó que una buena conectividad digital es esencial para facilitar el acceso a servicios públicos y derechos en territorios aislados, destacando la importancia de la tecnología en la telemedicina y otros servicios.

La senadora también es parte de la Comisión Especial de Zonas Extremas, donde se discuten las particularidades de su región y cómo estas afectan la vida de sus habitantes. La conectividad, según Ordenes, es un tema histórico que requiere atención y soluciones adaptadas a las realidades locales.