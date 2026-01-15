Exyerno de Julia Chuñil queda con arresto domiciliario nocturno tras indagación por muerte de la mujer en Máfil

El exyerno de Julia Chuñil ha sido sometido a arresto domiciliario nocturno tras la formalización de cargos en relación con la muerte y desaparición de la mujer, ocurrida en noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde también se formalizaron cargos contra tres hijos de la víctima.

Los imputados son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, quienes enfrentan acusaciones de parricidio. La fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, solicitó prisión preventiva para los tres hijos de Chuñil, mientras que el exyerno recibió la medida de arresto domiciliario total, la cual fue concedida por el tribunal.

Según la investigación del Ministerio Público, el 8 de noviembre de 2024, alrededor de las 23:00 horas, Javier Troncoso Chuñil llegó a la vivienda familiar en estado de ebriedad y ofuscado. En el hogar, además de su madre, se encontraban Jeannette Troncoso y el exyerno. En ese momento, Javier intentó robar a un adulto mayor, identificado con las iniciales N.G.P., exigiendo la entrega de 212 mil pesos, que correspondían a su pensión.

La fiscal Esquivel detalló que, para llevar a cabo el robo, Javier agredió al adulto mayor con golpes en el rostro y lo amenazó con un cuchillo. Julia Chuñil, al ver la situación, intervino, pero su hijo la amenazó de muerte. Durante un forcejeo, la dirigente mapuche logró desarmar a su hijo y lanzó el cuchillo fuera de la casa, frustrando el robo. Sin embargo, esto provocó que Javier intensificara su agresión, golpeando a su madre, quien padecía de artrosis de cadera, obesidad y diabetes, y finalmente la estranguló contra la pared de una bodega contigua, causando su muerte.

La situación ha generado gran conmoción en la comunidad local, y el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades competentes.