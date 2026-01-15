Kast y Boric avanzan en traspaso de mando y programan nueva reunión, pero el apoyo al FES queda en suspenso

A las 8:00 horas de este lunes, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó al Palacio de La Moneda para llevar a cabo una segunda reunión de coordinación con el actual mandatario, Gabriel Boric. Al finalizar el encuentro, Kast expresó que la cita fue productiva y anticipó que es probable que se realice otra reunión en el futuro cercano.

En declaraciones a la prensa, Kast fue consultado sobre el proyecto de sala cuna, el cual Boric ha instado a aprobar. El presidente electo subrayó la importancia de las normas fiscales y la situación de las arcas del Estado, afirmando que “para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, en el tema de sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste”.

Kast también hizo hincapié en la necesidad de evaluar la sostenibilidad de las políticas fiscales, mencionando que, aunque ha habido un aumento en los ingresos debido al incremento del valor del cobre, es fundamental que estas mejoras sean permanentes para evitar crear falsas expectativas.

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con la nominación de futuros ministros y el proceso de traspaso de mando. Kast indicó que para el 20 de enero se espera que estén designados los nuevos ministros, y que a partir de esa fecha se buscará establecer un diálogo entre los ministros de las distintas carteras para facilitar el intercambio de información.

Finalmente, el presidente electo agradeció a Boric por su “buena disposición” y la transparencia mostrada en la conversación, confirmando que se programará un nuevo encuentro entre ambos líderes.