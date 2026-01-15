Desalojo en megatoma de San Antonio entra en su cuarta jornada: 14 detenidos y heridos entre carabineros

Este jueves se cumplen cuatro días desde el inicio del desalojo en la megatoma de San Antonio, región de Valparaíso, donde Carabineros han reportado avances significativos en la operación.

El desalojo del terreno, ubicado en el cerro Centinela, comenzó el 12 de enero tras una serie de disputas legales que intentaron frenar la acción. La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, ofreció un resumen de los acontecimientos ocurridos desde el inicio del proceso.

Hasta el momento, se han registrado 14 detenciones relacionadas con el desalojo. De estas, cinco personas han sido arrestadas bajo la Ley Antibarricadas, dos por receptación y falsificación de instrumento público, una por incendio y seis por homicidio frustrado contra un carabinero en servicio. Durante la jornada del miércoles, los seis detenidos por homicidio frustrado fueron formalizados, y dos de ellos quedaron en prisión preventiva.

En un incidente separado, el martes, dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos de bala, uno en el codo y otro en el muslo, mientras se desarrollaba el desalojo. A pesar de estos eventos, la general Vásquez indicó que las maquinarias ya están operando en el sitio y se espera que la jornada de hoy transcurra con tranquilidad.