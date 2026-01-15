Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo acceder a los $44 mil mensuales y cuáles son los requisitos necesarios?

El Bono al Trabajo de la Mujer ofrece un apoyo económico significativo a trabajadoras de sectores vulnerables, con pagos de hasta $44.157 mensuales.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio destinado a incrementar los ingresos de las trabajadoras que se encuentran en el 40% más vulnerable de la población. Este aporte monetario puede alcanzar hasta $44.157 mensuales, siempre que las solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.

Para acceder a este bono, las interesadas deben registrarse en el portal de solicitudes de Sence utilizando su Clave Única. Una vez registradas, deben completar un formulario con la información requerida y enviar su solicitud. El plazo máximo para recibir una respuesta es de 90 días corridos desde la fecha de postulación.

Las condiciones para postular al Bono al Trabajo de la Mujer son las siguientes: las solicitantes deben ser mujeres, tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, y estar inscritas en el Registro Social de Hogares, perteneciendo al 40% más vulnerable de la población. Además, para recibir el pago anual, deben tener una renta bruta anual inferior a $7.948.180, y para el pago mensual, la renta bruta mensual no debe superar los $662.348. Las trabajadoras independientes deben acreditar sus ingresos del año calendario en que solicitan el bono y estar al día con sus cotizaciones. También es importante destacar que no deben estar empleadas en instituciones del Estado o en empresas privadas que reciban aportes estatales superiores o iguales al 50%.

El monto del bono varía según los ingresos acreditados por la trabajadora. Si la renta mensual es de $294.377 o menos, se puede recibir hasta $44.157. Para ingresos entre $294.378 y $367.971, el monto se aproxima a $44.157. Si la renta mensual está entre $367.972 y $662.348, el bono se reduce gradualmente hasta llegar a $1.

Este programa es parte de las iniciativas del gobierno para apoyar a las mujeres trabajadoras y fomentar su inclusión en el mercado laboral, proporcionando un alivio económico a aquellas que más lo necesitan.