Fernando Solabarrieta regresa a El Internado: emotivo reencuentro con Iván Zamorano y conmovedora reacción de Blu Dumay

Este jueves, el programa “El Internado” marcará el regreso de Fernando Solabarrieta, quien había dejado temporalmente el show tras el fallecimiento de su padre. Su retorno promete ser un momento cargado de emoción, ya que será recibido por sus compañeros con abrazos y lágrimas, en un ambiente de profunda contención.

Al cruzar nuevamente la puerta del encierro, Solabarrieta compartirá uno de los episodios más significativos que vivió durante su duelo: su esperada reconciliación con el exfutbolista Iván Zamorano. Con la voz entrecortada, el periodista recordará los días difíciles que atravesó, revelando: “Mi padre falleció, se fue mi papá el sábado, no alcancé a llegar”. A pesar del dolor, Solabarrieta también reflexionará sobre los momentos positivos que surgieron de esta experiencia, mencionando un mensaje conmovedor que recibió de Zamorano.

“Las cosas tristes también traen cosas buenas, uno de los mensajes más lindos que recibí fue de Iván y, por supuesto, se lo contesté”, confesó. El mensaje, que fue un audio, llevó a ambos a planear un encuentro pronto, ya que Zamorano tiene programado jugar un partido en Chile. “Quedamos de vernos prontamente, apenas salgamos, porque él va a jugar un partido en Chile, y si yo estaba afuera, nos veríamos para darnos lo que él llamó ‘un abrazo que hace tiempo extrañamos’”, añadió Solabarrieta.

El relato de su experiencia provocará una reacción emotiva en Blu Dumay, quien no podrá contener las lágrimas de felicidad y se fundirá en un abrazo significativo con Fernando, convirtiéndose en una de las imágenes más memorables del capítulo. Este reencuentro es esperado no solo por Dumay, sino por muchos seguidores del programa.

Visiblemente conmovido, Solabarrieta también compartirá lo importante que ha sido su regreso al encierro, describiendo esta experiencia como un proceso de sanación personal. “Les juro por Dios, que lo único que quería era volver. Yo les he contado que para mí esto ha sido un proceso de sanación en mi vida y porque los extrañaba a cada uno de ustedes”, expresó, subrayando la relevancia de sus compañeros en su proceso de duelo.