Boric enfatiza la complicidad de la Corte Suprema en dictadura y destaca liderazgo de Chevesich en crisis judicial actual

El presidente Gabriel Boric lideró este jueves la conmemoración del 50 aniversario de la Vicaría de la Solidaridad, una institución clave en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura en Chile. En un acto que se destacó por su simbolismo histórico y político, Boric abordó la crisis de confianza que enfrenta el Poder Judicial, reconociendo su complicidad en violaciones a los derechos humanos en el pasado.

La Vicaría de la Solidaridad fue establecida en enero de 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, como sucesora del Comité Pro Paz, que fue disuelto por el régimen de Augusto Pinochet tras incomodar a la dictadura con su labor de asistencia a las víctimas de la represión. Durante la ceremonia, Boric enfatizó la importancia de recordar este pasado y las responsabilidades del Estado, dirigiéndose a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con la afirmación de que “la Corte Suprema en su momento fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos”.

El presidente también destacó la relevancia de la presencia de Chevesich en el evento, señalando que su liderazgo es un gesto significativo en un contexto donde el Poder Judicial ha enfrentado serias dificultades. “Tener a Gloria Ana Chevesich acá, más aún con el ejemplo y testimonio que ha dado sobre cómo ha asumido la labor que tiene, creo que es un tremendo gesto”, expresó Boric, deseándole éxito en su gestión.

Por su parte, Chevesich evitó comentar directamente sobre las declaraciones del presidente en relación a la controversia por el fallo absolutorio del ex carabinero Claudio Crespo, afirmando que no le corresponde emitir juicios sobre las palabras de otras autoridades. Sin embargo, subrayó la importancia de su participación en la ceremonia, describiéndola como un hito significativo que reconoce la labor de la Vicaría en un periodo oscuro de la historia del país.

La conmemoración se llevó a cabo en un momento crítico para el Poder Judicial, que enfrenta una de sus crisis más complejas. Recientemente, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias en el hogar de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Al respecto, Chevesich comentó que se trata de una diligencia ejecutada conforme a una resolución judicial, reafirmando que “ninguna persona está por sobre la ley”.

La nueva presidenta de la Corte Suprema ha comenzado a implementar los ejes de su gestión, que incluyen probidad, transparencia y la recuperación de la confianza pública, reconociendo la importancia de enfrentar el pasado mientras se abordan los desafíos actuales en un contexto de desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial.