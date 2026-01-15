Juan Martín Lucero, el nuevo fichaje estrella de la ‘U’, se convertirá en el mejor pagado del fútbol chileno

Universidad de Chile busca reforzar su ataque con la incorporación de Juan Martín Lucero, a pesar de las dificultades económicas.

La Universidad de Chile, tras las recientes incorporaciones de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, aún enfrenta la necesidad de sumar un centrodelantero más. Francisco Meneghini, el nuevo entrenador del equipo, ha señalado que la búsqueda de un delantero es una prioridad, especialmente después de la salida de Leandro Fernández, quien fue informado de que no contaría para la próxima temporada. Con la salida de los cuatro arietes del año anterior, la delantera del equipo se encuentra en una situación crítica.

La negociación por Juan Martín Lucero ha cobrado gran relevancia, ya que el club considera indispensable su fichaje. Lucero, un jugador con experiencia en el fútbol chileno, ha sido identificado como una pieza clave para el ataque de los azules. A pesar de que su contratación podría superar el límite salarial que el club se ha impuesto en los últimos años, la Universidad de Chile está decidida a hacer lo posible por asegurar su llegada.

Según informes desde Brasil, Lucero habría forzado su salida del Fortaleza, rechazando otras ofertas en favor de un acuerdo con el club chileno. El medio brasileño RTI ha indicado que el delantero solicitó un salario mensual de 110 mil dólares, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Primera División chilena. Sin embargo, Manuel Mayo, gerente deportivo de la Universidad de Chile, ha desmentido los montos que han circulado en la prensa, aunque no ha refutado la información sobre el interés en Lucero.

Para concretar su fichaje, Lucero rompió su contrato con Fortaleza, que se extendía hasta diciembre de 2027 y le garantizaba cerca de un millón de dólares. Se informa que el delantero habría renunciado a la mitad de esa cantidad para facilitar su salida y unirse a la Universidad de Chile, lo que subraya su deseo de jugar en el club.

La situación del equipo se mantiene en desarrollo, y la afición espera con interés la resolución de esta negociación que podría cambiar el rumbo del ataque universitario.