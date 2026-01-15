Reviven acusaciones de acoso contra Julio Iglesias tras el testimonio de Viviana Nunes sobre un beso no consentido

Julio Iglesias se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la aparición de nuevas denuncias de agresión sexual en su contra.

Recientemente, el medio español elDiario.es, en colaboración con Univision Noticias, publicó un reportaje que recoge testimonios de dos extrabajadoras del cantante, quienes lo acusan de conductas inapropiadas, incluyendo tocamientos y violencia sexual, ocurridos en 2021 en residencias de República Dominicana y Bahamas. Esta investigación, que se desarrolló a lo largo de más de tres años, ha reavivado el interés público en las acusaciones contra el artista.

En este contexto, ha resurgido una entrevista de la comunicadora chilena Viviana Nunes, quien en septiembre del año pasado compartió su experiencia de acoso por parte de Iglesias durante su participación en el certamen de Miss Chile. Nunes relató que durante una visita a una casa en Olmué, donde el cantante se hospedaba, Iglesias se acercó a ella y, a pesar de su evidente incomodidad, intentó besarla. “Me agarra y me da un beso en la boca y sostenido. Un beso a la fuerza”, recordó Nunes, quien se mostró sorprendida por la actitud del artista, dado que ella no era fan de su música.

La comunicadora reflexionó sobre cómo, en ese momento, situaciones como la suya eran comúnmente normalizadas. “Mirado a día de hoy puede ser como un acoso. Qué increíble cómo uno normalizaba todas esas situaciones”, afirmó Nunes, destacando la necesidad de revisar críticamente las conductas que han sido minimizadas en la industria del espectáculo.

El testimonio de Nunes ha cobrado relevancia en el marco del debate actual sobre el abuso de poder y el consentimiento, temas que han tomado protagonismo en la sociedad contemporánea. Las denuncias contra Iglesias se suman a un creciente movimiento que busca visibilizar y erradicar las conductas abusivas en el ámbito del entretenimiento.